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Получите квалификацию специалиста и станьте профессиональным психологом при любом уровне подготовки. По завершении обучения вы получите официальные сертификаты и дипломы, которые откроют двери к построению успешной карьеры из любой точки мира.

Онлайн-курсы обучения психологов

Онлайн
Обучение проходит онлайн из любой точки России в удобное для вас время.
Документы
Диплом установленного образца с занесением в реестр ФИС ФРДО.
Лицензия
Образовательная лицензия № Л035-01298-77/00659044 от 22.06.2023
Карьера
Бонусный модуль - консультация карьерного специалиста.
Рассрочка 0%
Карьерные консультации
Диплом установленного образца
Обучение онлайн
О нашем университете
Люди сталкиваются с различными трудностями — от стресса и тревоги до конфликтов в отношениях. Психология помогает разобраться в этих вопросах, а мы предлагаем вам возможность стать специалистом в данной области. Все наши онлайн-курсы предоставляют как актуальные знания, так и практические навыки. Вы не просто научитесь понимать себя и окружающих, а сможете оказывать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Присоединяйтесь к нам и начните свой путь к гармонии и пониманию в жизни других людей
Современная программа
Программа разработана в 2024 году и адаптирована под современные тенденции
Практикующие преподаватели
Читают курс и проводят практику практикующие психологи, с многолетним опытом
Бонус модуль
«Инструменты поиска работы» Научим вас работать с инструментами поиска работы

Кому подойдёт данный курс

Курс создан для тех, кто хочет начать работу с реальными клиентами в психологическом консультировании

Для всех желающих

Обучение может пройти любой человек, который хочет познать мир психологии, независимо от возраста, образования или профессионального опыта

Мечтаете получить новую профессию и начать работать

Если вы находитесь в поиске нового направления в карьере, курсы психолога-консультанта откроют возможности для построения успешной профессиональной жизни

Хотите расширить круг своих компетенций дипломом «Психолога-консультанта»

Если вы работаете в сфере образования, HR или социальной работы и хотите расширить свои профессиональные навыки, наши курсы дадут вам инструменты для эффективной работы с людьми

Студент или выпускник университета

Если вы являетесь студентом, наши курсы дополнят вашу учебную программу практическими навыками и помогут закрепить теоретические знания
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Нет ответа на ваш вопрос?
Напишите его ниже и мы ответим вам лично!
Преподаватель и личный куратор
Онлайн-консультации с преподавателем в формате «вопрос-ответ» и персональный куратор, мотивирующий на обучение

Онлайн обучение. Современная программа. Практикующие преподаватели. Внесение в ФИС ФРДО.

Карьерные консультации
В бонусном модуле: инструменты привлечения клиентов, составление портфолио, план по построению личного бренда, договор работы с клиентом.

Почему выбирают нас

Образовательная лицензия
Обновлённая образовательная лицензия по стандартам 2024 года. Лицензия No Л035−1 298−77/1 188 035 от 03.05.24. Проверить в Рособрнадзоре
Итоговые документы
Об окончании обучения выдаётся диплом установленного образца в соответствии с государственными требованиями, а так же сертификат об окончании каждого модуля и диплом PS
Доступ навсегда
Доступ 24/7 к платформе и обучающим материалам, который сохраняется навсегда, даже после окончания обучения
Современная программа
Программа курса разработана действующими, практикующими психологами и преподавателями в сфере дополнительного профессионального образования.
ФГОС
Образовательные программы по ФГОС, отвечающие требованиям профстандартов, насыщенные, интересные, составленные таким образом, чтобы вы точно прошли обучение до конца и получили документ об образовании
Внесение в ФИС ФРДО
Документы, выдаваемые в PsychologySkills, заносятся в государственный реестр ФИС ФРДО. Работодатель сможет убедиться в легитимности ваших документов об образовании.
Рассрочка
Рассрочка от 2 месяцев
Первый платёж через 30 дней
Без процентов и переплат
Комфортные суммы платежей -5% от цены при выборе рассрочки банков
10% от цены при оплате курса полностью
Как стать психологом
Оформление
Оставьте заявку на сайте, получите консультацию, заключите договор
Старт
Получите доступ к личному кабинету, вступите в групповые чаты, ознакомьтесь с графиком обучения
Обучение
Изучите лекции, видео-курсы, пройдите обучение с преподавателем, закрепите все практическими занятиями, домашними заданиями и супервизиями
Финиш
Сдайте итоговое тестирование, получите дипломы, сертификаты и начните свой профессиональный путь. Отправляем документы по всему миру
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Заявка на обучение
Овладейте ключевыми навыками и технологиями, которые помогут вам успешно вести консультации и создавать доверительные отношения с клиентами

Результаты после обучения

Получение теоретических и практических знаний

Во время обучения на психолога вы получаете фундаментальное знание, которые позволят вам уверенно ориентироваться в сложных ситуациях и обеспечат глубокое понимание психических процессов клиентов.

Диплом

Завершив курс, вы получаете диплом, позволяющий вам работать в различных сферах, от частных консультаций до организаций, занимающихся поддержкой психического здоровья.

Узнаете структуру психологических сессий

В ходе обучения вам будет представлена чёткая структура психологической сессии, включая этапы подготовки, проведения и завершения сеанса. Каждая сессия станет максимально эффективной и целенаправленной.

Работа с разными запросами

На курсе вы осваиваете методы и техники, подходящие для различных категорий запросов. Учитесь персонализированно подходить к каждому клиенту, что увеличивает вашу профессиональную ценность.

Документы,
которые вы получаете

Диплом Psychology Skills

Диплом даст возможность освоить новую профессию или даст толчок к развитию в новой сфере

Сертификат Psychology Skills

После каждого пройденного модуля — сертификат, подтверждающий его прохождение

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца

Это официальный документ, который даёт вам право осуществлять профессиональную деятельность
Часто задаваемые вопросы
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