В России отсутствует обязательное лицензирование для психологов, что создает определенные риски для клиентов, так как уровень квалификации специалистов может варьироваться. Тем не менее, психологи могут подтвердить свою компетенцию через добровольные сертификаты, которые указывают на их профессиональные навыки и знания. Psychology Skills выдает такие сертификаты после прохождения каждого модуля программы. Участие в профессиональных сообществах и постоянное обучение, включая курсы повышения квалификации, также способствует улучшению репутации психологов. Это позволяет им оставаться в курсе современных методов и подходов, что важно для эффективной работы с клиентами.